شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. كيف تستعيد الزراعة أمجاد الفول المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفول البلدى، أحد أهم البقوليات فى مصر، ورغم ذلك لا يغطى محصول زراعة الفول سوى 36% من حجم الاستهلاك والباقى يتم استيراده من الخارج، بسبب نقص فى المساحات المزروعة خلال الأعوام الماضية.

فى الفيديو التالى يوضح الخليج 365 خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لزيادة الإنتاج من الفول البلدى.

"إن خلص الفول أنا مش مسئول".. الجملة دي بيكتبها بائعو الفول على عرباتهم عشان يجذب الزبون ويلحق يشترى.. فى الواقع بقى هل الفول بشكل عام بيخلص من مصر.. وهل مصر عندها اكتفاء ذاتى من الفول... دا اللى هنعرفه فى الفيديو دا.

1ـ للأسف مساحات زراعة الفول فى مصر قلت بشكل كبير جدا السنين اللى فاتت

2ـ عشان كدا محصول زراعة الفول يدوب بيكفى 36% من حجم الاستهلاك والباقى بنستورده من الخارج

3ـ وزارة الزراعة من خلال مركز البحوث الزراعية حطوا خطة لزيادة الإنتاج من الفول البلدى

4ـ ملخص الخطة إننا هننتج أصناف عالية الإنتاجية عشان تحقق زيادة فى إنتاج الفدان هتوصل إلى 1.7 طن للفدان

5ـ من ضمن الخطة عمل حملات قومية لزيادة المساحات المنزرعة فول لـ120 ألف فدان

6ـ الخطة دي الهدف منها إننا نوصل للاكتفاء الذاتى من الفول بنسبة 100%

7ـ تم استنباط أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك اللى بيصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1

8ـ وزارة الزراعة بالفعل طرحت الأصناف الجديدة لزراعتها فى الموسم الشتوى الجديد.

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9ـ التقاوى دي بتتميز إن جودتها عالية فى الإنتاج وكمان قليلة الاستهلاك للمياه