شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح اليوم المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يفتتح اليوم المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.