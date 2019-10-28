شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتفل بوصول أول رحلة بطائرة الأحلام إلى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محطة مصر للطيران بمطار جون كيندي بنيويورك، أول رحلة الى نيويورك بطائرة الأحلام من طراز B787-9Dreamliner، باحتفالية خاصة حيث تم توزيع الهدايا على ركاب الرحلة الأولى التى انطلقت أمس من مطار القاهرة الدولى.

بدأت مصر للطيران، أمس الأحد، تشغيل رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى نيويورك، على طائراتها من طراز الدريملاينر B787-9Dreamliner، والتي ضمت إلى أسطولها مؤخرا 6 طائرات من هذا الطراز.

وتعتبر طائرة طرازB777-9، هي أحدث الطائرات التي تنتجها شركة بوينج حاليا، ويتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئه، حيث أن اهم جزء تسعي له بوينج هو الامان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة B787 حوالي 40 طائرة فى الشهر من هذا المصنع فقط.

ويتسع هذا الطراز لـ 309‪ مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إلكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلًا عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.

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