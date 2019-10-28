شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى سعاد كفافى الجامعى تبدأ فى ممارسة مهام اعتمادها مركزا لتقديم أنشطة التطوير المهنى الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدأت كلية الطب البشرى بالجامعة فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بمهام اعتمادها من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء واعتبارها مركزاً معتمداً لتقديم الأنشطة المتعلقة بالتطوير المهنى الطبي، وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة مستشفي سعاد كفافى الجامعى وتأكيد قيمتها فى المجتمع سواء على المستوى الأكاديمى أو المستوى العام.

صرح بذلك الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفي سعاد كفافي الجامعى، أن هذا الاعتماد هو نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفي لوضعها علي خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية، وإنما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخري.

وأضاف مدير مستشفي سعاد كفافى الجامعى، أن هذا الاعتماد جاء بعد فترة قصيرة من موافقة وزارة التعليم العالي علي تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى سعاد كفافي الجامعى، وهو ما يعكس مدي الثقة فى إمكانيات المستشفى من الناحية الفنية والتقنية والذى يرجع بالأساس إلى وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوافر بها أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا فى التخصصات الإكلينيكية المختلفة.

وقال د.محمد صفوت، إن تدريب أطباء التدريب الإلزامى أو الامتياز بالمستشفى سوف يتم من خلال حزم متكاملة ومتطورة من البرامج التدريبية والتي تم إعدادها طبقا لمعايير دقيقة وتخضع لمراجعة وتدقيق دوري تحت إشراف نخبة من الأساتذة في التخصصات المختلفة، وأشار إلى أن إدارة التدريب بالمستشفى تأتى فى صدارة الإدارات التي توليها إدارة المستشفى وكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماما ودعما كبيرين لما لها من دور كبير في خلق أجيال من أطباء يعكسون صورة مشرفة عن مستشفى سعاد كفافى الجامعى.

يذكر أن مستشفى سعاد كفافى الجامعي تقدم بالفعل تدريبا لطلاب وخريجى الكليات التابعة للقطاع الصحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات في تخصصات أخرى مثل العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى التخصصات غير الطبية مثل الهندسة الطبية مما جعل من المستشفى مركزا لا يقدم فقط خدمة علاجية وانما يصنع أجيالا من مقدمي هذه الخدمة المتميزة.

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