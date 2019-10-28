شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الحضور لطلاب أولى ثانوى بمدرسة الضبعة للطاقة النووية كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه تواصل مع مديرية التربية والتعليم بمطروح للاطمئنان على سير الدراسة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية وخاصة بعد التحاق طلاب الصف الأول الثانوى بالمدرسة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الحضور بين طلاب الصف الأول الثانوى كامل العدد وجميع طلاب المدرسة وبدأ طلاب الفرقة الأولى فى المقررات الدراسية والدروس العملية آسوة بزملائهم فى باقى الصفوف.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالصف الأول الثانوى العام بـ "مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية" بالعام الدراسى الجديد، 2019،2020، بعد انتهاء الاختبارات التى مر بها الطلبة المتقدمين.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه تم اختيار 75 طالبا للالتحاق بدفعة جديد بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمحافظة مطروح، بعد أن عقدت امتحانات إلكترونية مؤهلة للالتحاق بالمدرسة كمرحلة أولى وأيضا اختبارات فى الفنية العسكرية وشملت اختبارهم رياضيا ونفسيا وفى الهيئة.