بعد تعديل نظام "التكليف".. هل تحل وزارة الصحة عجز الأطباء بالوحدات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن النظام الجديد لتكليف الأطباء والزمالة يسعى لسد عجز الأطباء بالوحدات الصحية.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأحد: "الوحدات بها عجز لأن نظام التكليف الحالي يتم خلاله إرسال الطبيب مجبرًا إلى إحدى الوحدات الصحية ويظل عامين لا يعرف تخصصه بعد ذلك".

وأوضحت "زايد" أنه في النظام الجديد سيكون المستشفى الموزع به زمالة الطبيب، مسؤولًا عن توزيع وسد عجز الوحدات من أطباء المستشفى بالزمالة، بحيث كل طبيب 3 أشهر للوحدة ووقتها يكون متعلمًا ومؤهلًا بشكل جيد.

وواصلت: "الوضع الحالي به عجز شديد والعام المقبل قيسوا العجز في الوحدات، سيقل العجز الكمي وتزداد الكفاءة".

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وأردفت أن: "التوزيع والتخصص سيكون له معايير تشمل المجموع واحتياج المرضى والوزارة بالمحافظات، ورغبة الأطباء المكلفين"، موضحة أن هناك 24 تخصصًا أمام الأطباء.

وأعلنت وزيرة الصحة تفاصيل استراتيجية الوزارة للتعليم الطبي المهني، وبرنامج الزمالة للأطباء خلال السنوات المقبلة.

وقالت زايد: "كل الخريجين الملتحقين بالتكليف سيبدأون فورًا في اختيار رغباتهم بالزمالة المصرية، ولو مش عاوز تخصص يحصل على زمالة طب الأسرة، ويصبح الاسم طبيب مكلّف متدرب بالزمالة المصرية، ويجري تأهيل المستشفيات للعملية التعليمية".

وذكرت أن أول دفعة يطبق عليها النظام الجديد تضم 832 طبيبًا خريجين كليات الطب المتاحين للالتحاق بالزمالة المصرية في 24 تخصصًا.

وأعلنت فتح موقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت حاجتها لـ 200 طبيب للالتحاق بالتدريب بجامعة هارفرد من حملة الزمالة أو حملة الدكتوراة ليكونوا باكورة المدربين المعتمدين بجامعة هارفرد.​