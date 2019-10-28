الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية اليوم بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح صباح اليوم الاثنين، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، في مدينة شرم الشيخ. وأضاف راضي، أن المؤتمر ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

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