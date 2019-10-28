أخبار مصر | اليوم.. شكري يلتقي وزير خارجية ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. شكري يلتقي وزير خارجية ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى سامح شكري وزير الخارجية، هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي فضلا عن مناقشة بعض القضايا إقليمية مثل الوضع في ليبيا وسوريا.

وكان قد شارك وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن والذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى، وذلك بحضور "ولفجانج إيشينجر" رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، حيث تناولت الجلسة الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.

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وصرح المستشار "أحمد حافظ"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير "شكري" استعرض خلال كلمته التحديات الرئيسية التي تواجّهها القارة الأفريقية، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والتطرف، بجانب الجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتهريب الأسلحة، فضلاً عن التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ.

تضمنت كلمة وزير الخارجية كذلك تأكيداً على الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الإفريقية في مستعرض حديثه حول الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي، الذي تتولى مصر رئاسته حالياً، في مجال حفظ السلم والأمن، منوهاً في هذا الصدد إلى العمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الإفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير "شكري" أبرز في كلمته الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، والتي تنطلق من أهمية تبني مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن في أفريقيا، وهو ما يعزز من الأهمية الخاصة للدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة، بجانب جهود الوساطة للعمل على حل النزاعات القائمة بالفعل.