أخبار مصر | تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم (تعرف عليها)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير



معدلات التأخيرات:



وأضافت، أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

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أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: