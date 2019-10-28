9 معلومات عن قرار السكة الحديد بالتعاقد مع مركز نفسى للكشف على العاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” 9 معلومات عن قرارالسكة الحديد بالتعاقد مع مركز استشارات نفسية ، للكشف على كافة العاملين بالهيئة ، من أجل تحقيق مزيد من الأمان فى تشغيل القطارات وتقليل الحوادث التى تقع بسبب الأخطاء البشرية. 1ـ السكة الحديد تعاقدت مع مركز استشارات طبية نفسية حكومى للكشف النفسى على العاملين. 2ـ الكشوفات النفسية ستشمل كافة العاملين فى تشغيل القطارات. 3ـ أى عامل يرسب فى الاختبارات النفسية سيتم تحويله إلى وظيفة إدارية. 4ـ الكشف النفسى أصبح شرطا أساسى فى اختبارات أى مسابقة وظائف تجريها الهيئة أيا كانت الوظائف التى تطلبها سواء إداريين أو مهندسين أو فنيين أو أى عمال. 5ـ سيتم تطبيق الكشف النفسى على كافة العاملين القدامى. Advertisements 6ـ الأولوية فى التطبيق سيكون للوظائف الحرجة مثل سائقى القطارات وخفراء المزلقانات. 7ـ الدورات الدورية التنشطية التذكيرية للعاملين القدامى أصبح ضمن أسئلتها أسئلة نفسية. 8ـ الدورات الدورية التى تجرى فى مركز تدريب وردان التابع للسكة الحديد إذا رأى القائمين عليها اضطراب العامل نفسيا يتم تحويلها إلى مركز الاستشارات النفسية لحسم الأمر. 9ـ إذا رسب العامل فى أول كشف بمركز الاستشارات النفسية يمكن التظلم من النتيجة لكن إذا رسب للمرة الثانية يتم تحويله لوظيفة إدارية.

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