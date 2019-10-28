شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

رفح 18 23

رأس سدر 21 27

نخل 16 24

نويبع 21 28

طابا 21 25

كاترين 11 25

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30

أبوسمبل 18 30

الوادي الجديد 20 30

شلاتين 22 31

أبو رماد 23 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 28

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 36

المدينة 18 34

الرياض 21 37

المنامة 28 34

أبوظبي 26 36

الدوحة 28 34

الكويت 21 30

دمشق 10 22

بيروت 20 25

عمان 12 22

القدس 15 21

غزة 18 25

بغداد 16 28

مسقط 26 33

صنعاء 09 25

الخرطوم 24 26

طرابلس 18 26

تونس 16 23

الجزائر 13 21

الرباط 14 24

نواكشوط 23 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 21

إسطنبول 12 21

إسلام آباد 17 30

نيودلهي 20 32

جاكرتا 24 32

بكين 02 15

كوالالمبور 24 31

طوكيو 14 19

أثينا 14 24

روما 11 22

باريس 05 11

مدريد 10 22

برلين 04 12

لندن 04 10

مونتريال 09 14

موسكو 01 08

نيويورك 13 18

واشنطن 12 21