شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أوائل طلاب المعهد الفني للتمريض بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الدكتورة فاتن عمارة مديرعام إدارة التدريب بهيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد فرج قاسم مدير عام فرع التأمين الصحي بكفرالشيخ، والدكتور محمد كمال بسام مدير مستشفى العبور بكفرالشيخ، أوائل طلاب وطالبات معهد تمريض كفرالشيخ في الصفوف الخمسة، وذلك بقاعة الاحتفالات بمستشفى العبور للتأمين الصحي بالمدينة.

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وتم خلال الاحتفال تكريم عدد من الممرضات والعاملين في المستشفى ورئيس مرفق إسعاف كفرالشيخ الدكتور أحمد الجنزوري، وتسلم التكريم عبدالله حلاوة مدير إعلام إسعاف كفرالشيخ، وتخلل الاحتفال فقرات فنية وغنائية لطلاب معهد التمريض.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم كلا من إلهام فهمي محمد، الأولى على الصف الأول، وإمامي مجدى الثانية، وأسماء كرم الثالثة، ومن الصف الثاني: شروق رضا الأولى وأسماء محمد صالح الثانية، والثالثة نورهان مسعد.

وفي الصف الثالث سماح رضا وآية خالد وأمنية واصف، وفي الرابع أسماء كمال ونجاه فتحي وعلا عبدالمعطي، وبالصف الخامس هدير عماد وياسمين فوزي ومحمد خليل.

كما تم تكريم الطالب المثالي محمد السعيد عمران، وعدد من طلاب الأنشطة، وهم سعيد إبراهيم وأسماء حسن وحسام عماد وروان سعد وياسمين حسام ومحمد فتحي وياسمين نوري ومحمد حسن ومحمد طايل ومحمود حسن والحسيني أحمد وأحمد أشرف وإنعام رضا وضياء عرفات وضياء رضا وندي محمد وأسماء زاهر ودينا مصطفي وعبدالعزيز هاني.