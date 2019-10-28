شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 8 طن لحوم بـ44 قرية في المنيا ضمن برنامج «تعزيز المواطنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن وزارة الأوقاف خصصت دفعتين من اللحوم بواقع 4 طن بكل دفعه، مقدمة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن برنامج «تعزيز المواطنة» والذي يستهدف 44 قرية، من الأكثر احتياجا، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه أبناء الوطن.

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وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها في تنفيذ فعاليات برنامج «تعزيز المواطنة» والذى تم إطلاقه في نسخته الثانية بـ44 قرية من الأكثر احتياجاً على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم الأنشطة والخدمات والفعاليات التوعوية والتثقيفية في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، حيث يستهدف البرنامج الأسبوع الجاري قرية شارونه بمركز مغاغة.

من جانبه، أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، أن التوزيع سيتم على دفعتين الأولى بواقع 4 طن ووزعت بـ21 قرية من القري المستهدفة، أما الدفعة الثانية فسيجري توزيعها الأربعاء المقبل بـ23 قرية من خلال الإدارات الفرعية لمديرية الأوقاف بالمحافظة ضمن جهود الدولة بهدف تعزيز المواطنة.

وكانت وزارة الأوقاف قد وزعت مطلع الشهر الجاري 6 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً.