شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 28 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرم الشيخ.. تستضيف مدينة شرم الشيخ المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية (WRC) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد بجنيف، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الأقصر.. يفتتح محافظ الأقصر مصطفى ألهم، وسفير كوريا الجنوبية بمصر يون يو تشول، فعاليات اليوم الثقافي الكوري السادس، وذلك بمكتبة مصر العامة بالكرنك في إطار التعاون المشترك بين المكتبة والمركز الثقافي الكوري.

تونس.. يعقد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.

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المنامة.. تنظم مملكة البحرين النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (بايدك 2019).

القاهرة.. تنطلق بالعاصمة الأردنية عمان، أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي ينظمها قطاع الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان بالأردن.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات الجيزة، نظر إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية».

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الموسكي».