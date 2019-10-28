شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تستعد لتجهيز قسم للجهاز الهضمي والكبد بمستشفى التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد فرج قاسم، مديرعام فرع التأمين الصحي بكفرالشيخ، أنه سيتم إنشاء قسم للجهاز الهضمي والكبد مكون من ٣٠سريرا مزودا بأحدث الأجهزة الطبية عالميا، بتكلفه حوالي ٥مليون جنيه، وسيكون مقره بالطابق الثاني بالكامل مكان قسم الكلى السابق بمستشفى التأمين الصحي.

كما يجري حاليا تطوير قسم الأورام بالمستشفى، كما تم فتح التعاقدات بالمستشفى لجميع مرضى الأورام من مستشفى التأمين الصحي لكافة مراكز الجمهورية، وذلك من خلال مركز خدمة عملاء يقوم بالتنسيق الكامل مع هذه المراكز، وأيضا من خلال غرفة مركزية برئاسة الهيئة لتحويل الحالات، إضافة إلى تلبية طلبات جميع مرضى الأورام من الأدوية الحديثة عالميا من خلال التموين الطبي بالفرع ورئاسة الهيئة لتغطية جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى من منتفعي التأمين الصحي.

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وأضاف «قاسم»: «مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت لخدمة المرضى بكل مستشفيات الدولة، وأن التعليمات هي نقل المريض من أي مكان للمستشفى على حسابنا، وأن الدكتور أحمد الجنزوري مدير قسم الإسعاف بالمحافظة، أعطى تعليماته بنقل أي مريض من منزله للمستشفى فورا».

وتابع في تصريحاته الصحفية خلال لقائه بمراسلي الصحف والمو اقع الإلكترونية بالمحافظة، وقناة الدلتا التلفزيونية وإذاعة وسط الدلتا: «سنلبي كافة الاحتياجات الطبية حتى غير الموجودة»، مشيرا إلى وجود مشكله بمستشفى التأمين الصحي بـ«فوه» المقامة على مساحة ١٢فدان، حيث يوجد عجز في الأطباء، مضيفا: «المستشفي حالتها سيئة جدا وتحتاج للتطوير».

وأوضح «قاسم» أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، والدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة، افتتحا مؤخرا مركز خدمة العملاء ووحدة الكلى الصناعي بمستشفي العبور بتكلفة ٣مليون جنيه، وبها وحدة محطة مياه جديدة، ٢٥ماكينة غسيل كلوي تخدم ١١٣مريضا بثلاث «شفتات» يوميا، بجانب تجديد مدرسة التمريض وسكن الأطباء، ومركز التوثيق واستخراج البطاقات بتكلفه ٣٠٠ألف جنيهـ، وهو خاص باستخراج البطاقات لمنتفعي التأمين الصحي بمعدل يومي ٣٠٠ألف بطاقة صحية، كما تم منح العاملين بالمستشفى أثناء الزيارة شهر مكافأه للجهد المبذول.

واختتم رئيس فرع التأمين الصحي مؤتمره الصحفي بجولة لقسم الكلى وبعض أقسام المستشفى.