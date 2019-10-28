شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 مليون صحة: نصف ساعة مشى يوميا تُخلصك من التوتر والضغط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة 100 مليون صحة، عن ضرورة أن يخصص المواطن نصف ساعة يوميا للمشي متجنبا أشعة الشمس فى الأوقات المحظورة.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إن المشي يعمل على تحسين الصحي العامة للشخص ويستهدف إزالة التوتر والقلق والهموم، وهو ما يعود بالنفع على تحسين الصحة النفسية.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة، أنه يتم توفير نقاط ثابتة ومتحركة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين للكشف عن فيرس سى، والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والقلب والسمنة.

وتابعت المبادرة، أن هناك مراكز لعلاج السكر والضغط مدى الحياة وبالمجان للمواطنين منتشرة في مختلف المستشفيات العامة والمركزية وتقوم بصرف الأدوية بالمجان.