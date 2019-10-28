شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم فى معارضة الفنان تامر عاشور على حبسه سنة بتهمة التهرب الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنح التهربالضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، حكمها على الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيًا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.