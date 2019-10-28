عرض أدبي لأبطال الفروسية.. و"الزهراء" تستعد لمهرجان الخيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة نجلاء رضوان رئيسة الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية، عن مشاركة أبطال الفروسية في مصر لأول مرة في العرض الافتتاحي لمسابقة جمال الخيول الـ24، المقرر إقامتها في محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 18 من الشهر نفسه.

وقالت "رضوان" في تصريحات لمصراوي، إن محطة الزهراء ستشارك لأول مرة منذ سنوات بعرض من خيولها من فرسات وأنهار وطلايق، وأول عرض سيكون الأدب في الفروسية، لمدة ساعتين لرقص الفروسية، سيتم تكريم الـ5 الأفضل من خلال لجنة تحكيم.

وشددت رئيسة الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية، على أنه لابد أن تعود حديقة الزهراء إلى عصرها الذهبي كمنارة للثقافة، وحصن كبير للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة.

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وأشارت إلى أن محطة الزهراء ستقيم عرضًا أدبيًا للفروسية، بعد "المسابقة أو المهرجان"، موضحة أن المحطة بدأت في الاستعدادات الخاصة بالمسابقة من خلال تقليم الأشجار ودعوة المشاركين للحضور وتجهيز الإناث والمهرات لأول مرة منذ سنوات.

وأشارت إلى أن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، تعتبر من أقدم المحطات في العالم، مشيرة إلى أنها تمتلك 4 عائلات تاريخية هم: "الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان".

يذكر أن المحطة انشئت عام 1908، ومقامة على حوالي 50 فدانًا بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتحتوي على نحو 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.