شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعلن الانتهاء من استيفاء مستندات تثبيت 1170 متعاقد بالتربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الانتهاء من استيفاء مستندات تثبيت 1170 متعاقد غير مثبت بمديرية التربية والتعليم قبل إرسالها لجهاز التنظيم والإدارة.

كما سيتم الانتهاء من استيفاء مستندات 1200 متعاقد آخرين بالتربية والتعليم خلال 15 يوما من إجمالي 3653 ملف متعاقد والمتبقي 1283، على أن يتم استكمال استيفاء مستندات تثبيتهم تدريجيا وبشكل عاجل وإرسالها إلى جهاز التنظيم والإدارة، وذلك لتوفير درجات مالية لهم.

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وكلف محافظ كفرالشيخ، كلا من الدكتورة بثينه كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور منصور الفولي مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، بسرعة الانتهاء من استكمال الإجراءات واستيفاء ملفات المتعاقدين بالتربية والتعليم، مكلفاً التفتيش المالي والإداري بالمتابعة اليومية.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم، ومديرية التنظيم والإدارة، وإدارة التفتيش المالي والإداري، على جهودهم المبذولة في الانتهاء من مراجعة كافة الملفات لتثبيت المتعاقدين طبقاً للقانون والصالح العام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور منصور الفولي، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، وعلاء فوقي، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والمحاسب إبراهيم خضر المدير المالى والإدارى بالتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.