شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة المواطن التركى تتزايد.. تراجع نصيب الفرد من الثروات بأنقرة لنحو 18% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية ، تراجع نصيب الفرد من الثروات في تركيا بنحو 5 آلاف و226 دولار أمريكى خلال العام الأخير، بحسب تقرير اقتصادي عالمي، موضحة أنه في عام 2019 بات نصيب المواطن التركي من الثروات يقدر بـ 24 ألف و398 دولارا بعدما كان يبلغ 29 ألف و624 دولارا فى عام 2018 أى أن نسبة التغيير خلال عام واحد بلغت 18 %، لتصبح تركيا بذلك ثالث أكثر دولة يتراجع فيها نصيب الفرد من الثروات.

ولفتت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن تقرير الثروة العالمية 2019 لبنك كريدي سويس السويسري ،أكد تراجع نصيب المواطن التركى من الثروات، حيث رصد التقرير تراجع نصيب الفرد من الثروات في تركيا بنحو 5 آلاف و226 دولار خلال عام 2019 ليسجل 24 ألف و398 دولارا.

وأكدت صحيفة "زمان"، تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي دورا في التراجع عدد الأثرياء في تركيا وخروجهم من القوائم الدولية.