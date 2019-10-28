شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 يستعرض أبرز المعلومات في حياة شيخ الجامع الأزهر بداية من ميلاده وحتى وفاته تعرف عليها من خلال الأسئلة والأجوبة الأتية.

س : متى ولد الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الجامع الأزهر؟

ج : ولد في الثامن والعشرين من أكتوبر 1928 بقرية سليم الشرقية بمركز طما شمال محافظة سوهاج

س : أين تعلم وحفظ القرآن الكريم ؟

ج : حفظ وتعلم الشيخ محمد سيد طنطاوى القران الكريم بالإسكندرية.

س : ما هو الأسم الكامل لشيخ الجامع الأزهر؟

ج : محمد سيد عطية طنطاوي .

س : متى توفى الدكتور محمد سيد طنطاوى ؟

ج : توفى صباح يوم الأربعاء 24 ربيع الأول 1431 هـ الموافق 10 مارس 2010

س : أين دفن شيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى؟

ج : دفن بالبقيع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية

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س : ما هو أول مؤهل حصل عليه فضيلة الأمام ؟

ج : حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958م، عمل بعدها إماما وخطيبا فى وزارة الأوقاف عام 1960.

س : متى حصل فضيلة الأمام على درجة الدكتوراه؟

ج : حصل على درجة الدكتوراه فى الحديث والتفسير عام 1966م تم تعيينه مدرسا فى كلية أصول الدين عام 1968م، ثم تدرج فى عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين فى أسيوط حتى انتدب للتدريس فى ليبيا لمدة 4 سنوات.

س : متى تم تعينه مفتيا للديار المصرية ؟

ج : عُين مفتيًا للديار المصرية فى 28 أكتوبر 1986م .

س : متى عين شيخا للأزهر؟

ج : تم تعيينه فى 27 مارس 1996م شيخًا للأزهر.

س : متى توفى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر؟

ج : توفى صباح يوم الأربعاء 24 ربيع الأول 1431 هجريا الموافق 10 مارس 2010 في الرياض عن عمر يناهز 81 عاما إثر نوبة قلبية تعرض لها في مطار الملك خالد الدولى عند عودته من مؤتمر دولي عقده الملك عبدالله بن عبد العزيز لمنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للفائزين بها عام 2010. وقد صليَّ عليه صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ووري الثرى في مقبرة البقيع.