شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: الانتهاء من مناقشة بيان "أداء الحكومة" خلال الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، إن اللجنة ستقدم تقريرها النهائى إلى مجلس النواب خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف "الشريف"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستعقد اجتماع لها الأسبوع المقبل، بدعوة رؤساء جميع اللجان النوعية، تمهيداً لعرض رؤية كل لجنة فى الجانب المختصة فيه من البيان، على أن تبدأ اللجنة فى تشكيل لجنة مصغرة للصياغة، تمهيداً لمناقشته فى جلسة عامة خلال الشهر الجارى، والتصويت عليه.
وأكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن اللجنة لها الحق فى استدعاء من تريد الاستماع إلى رؤيته من الحكومة إذا لزم الأمر.
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