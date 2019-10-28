شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد المولد النبوي 2019 واستطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، أن موعد المولد النبوي الشريف 2019 فلكيا سيكون السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر.

وسيتحدد موعد المولد النبوي 2019 رسميا مساء غدا الإثنين 28 أكتوبر، وذلك بعد أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.





والحسابات الفلكية كشفت أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من صفر 1441 هجريًا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية".

موعد المولد النبوي الشريف فلكيا

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وكشفت الحسابات، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى باقى المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و33 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و37 دقيقة.

وأكدت الحسابات، أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا فلكيًا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر، وبذلك يكون موعجد المولد النبوي الشريف فلكيا السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر.