شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تواصل تسكين المتقدمين بالمدارس الرسمية لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى تسكين الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسى الجديد والذين وصلوا لسن الخامسة وتجاوزوها، وطالبت مصادر مسئولة بالوزارة ، أولياء عدم الانزعاج من تأخر تسكين الطلبة لأن مرحلة رياض الأطفال تمهيدية وما يدرسه الطفل فى هذه المرحلة يعاد فى مراحل متقدمه بالصفوف الدراسية الأولى.

وأوضحت المصادر، أن المديريات تعمل على توفير أماكن فى المدارس وتجهيزها وفرشها وبعدها يتم تسكين الأطفال والمراحل تتم بشكل مستقر ويتم متابعته من قبل الوزارة خاصة فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية ،وجهت بقبول الأطفال الذين بلغوا سن الخمس سنوات، ومن تجاوزها فى المدارس الرسمية للغات والمتميزة واتخذت كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية وعرضها على المحافظ المختص.