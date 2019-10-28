شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الشهر العقارى بحدائق القبة من العباسية لشارع ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة شمال القاهرة، عن نقل الشهر العقارى الخاص بالحى من العباسية إلى شارع ولى العهد، بالعقار رقم 3، وذلك تسهيلا على المواطنين من سكان الحى، مشيرا إلى جارى تجهيز المكان الجديد لبدء العمل قريبا.
وفى السياق قال رئيس حى حدائق القبة ، إنه فى إطار الخطة الاستثمارية للرصف بالحى ، تم البدء بأعمال تمهيد لرصف شوارع أحمد عيسى و الجناين ومتفرعاته بمربع دير الملاك.
وأضاف محمد سالم ، أن الفترة الأخيرة تم تحرير عدد من المحاضر لمواطنين تم ضبطهم اثناء رش المياه فى الشوارع ما تسبب فى اتلاف الرصف بالإضافة إلى اهدار المياه.
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