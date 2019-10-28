شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ انتخابات اتحاد طلبة مدارس مصر.. وتؤكد: خطوة لتعلم الديموقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، فى تصريحات خاصة، إن المرحلة الأولى من جولة الانتخابات انتهت حيث تم إجراء انتخابات على مستوى المدارس، تضم المراحل التعليمية المختلفة، وبدأت مرحلة الانتخاب على مستوى الإدارة التعليمية تليها انتخابات المديريات التعليمية ثم الجمهورية.

Advertisements

وأضافت المصادر أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الانتخابات فقط على مستوى المدرسة، أما فى المرحلتين الإعدادية والثانوية تتم على مستوى الإدارة والمديرية ثم المرحلة الثانوية تستكمل انتخابات الجمهورية.

وتابعت المصادر، يتم اختيار 7 طلاب فى انتخابات من كل مديرية لتمثيل انتخابات الجمهورية، موضحة أن الانتخابات على مستوى الجمهورية يتم فيها اختيار أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس والأمين والأمين المساعد.

وأكدت المصادر أن هناك رسالة مهمة يتعلمها الطلاب فى مرحلة الانتخابات هى كيفية ممارسة الديمقراطية بشكل طبيعى دون ممارسة أى ضغوط عليه وأيضا نموذج محاكاة للحياة البرلمانية .