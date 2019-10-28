شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: الانتهاء من وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير حيث سيتم تعميم المنظومة تباعا وبشكل مرحلى فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد لــ ”الخليج 365”، إن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ويرتكز على الفصل بين مُقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، وتابع السبكى: يتم ذلك من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسة تتولى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية وضمان جودتها.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، فضلاً عن وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين.