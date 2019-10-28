شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تستعد بـ7 إجراءات لمواجهة السيول والأمطار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى عدة قطاعات تابعة للوزارة ، استعداداتها لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزار عين.
1- تشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بين جميع قطاعات الزراعة لإدارة الأزمات و تلقى البلاغات و الشكاوى من المزارعيين .
2 – عمل قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعي و الأراضى و المياه و البيئة لتوعية المزارعين بمخاطر و أضرار السيول و الأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع و المصارف العمومية و الخصوصية بالتنسيق مع إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة.
3 – تنسيق قطاع الإرشاد، مع جهاز تحسين الأراضى و جهاز التعاون الزراعى لاستخدام معداتهم فى مواجهة السيول والأمطار و ذلك عن طريق :-
-فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع و الأماكن المنخفضة خارج القرى و ذلك فى حالة سقوط أمطار غزيرة .
-عمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل و المحاصيل الزراعية الشتوية.
4 – التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى لاتخاذ اللازم نحو الإستعداد لمواجهة السيول والأمطار عن طريق الأتى:-
-تطهير المصارف و الترع العمومية .
-عمل حواجز لمياه الأمطار .
-عمل فتحات لصرف المياه كإجراء إحترازى.
5 – التنسيق مع الوحدات المحلية فى فتح البالوعات لصرف مياه الأمطار بها.
6 – أن يتواجد الجهاز الزراعى بمواقع السيول والأمطار لحصر أى تلفيات تحدث للمزارعين.
7 - التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن إيواء للمزارعين فى حالة حدوث أزمات.
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