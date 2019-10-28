شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لخفض الوزن فى7 أيام بـــ 1200سعر حرارى يومًيا.. تعتمد على الأطعمة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "Prevention "، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن تناول سعرات حرارية أقل مما تفعل عادة (بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام)، يؤدي عادة إلى فقدان الوزن، يجد بعض الناس أنه من المفيد التركيز على عدد سعرات حرارية أقل من أجل تحقيق أهدافهم ، لذلك قال جوى باير Joy Bauer ، خبير التغذية ومؤلف الكتب الأكثر مبيعًا من Simple Food لاستعراض خطة الأكل فى حوالى 1200 سعر حراري.

وأضاف أن الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من الوزن (والمحافظة عليها) هي اعتماد خطة الأكل الصحي التي يمكنك الالتزام بها على المدى الطويل، ومن المؤكد أن تفعل ذلك تمامًا، إنها مليئة بالكثير من الأطعمة المغذية المليئة بالألياف، مع اضافة النكهات المفضلة.

نظرًا لأن الناس يختلفون، وبعضهم أكثر نشاطًا من غيرهم، لا تتردد في تحميل الخضار الكثير، أو إضافة وجبة إضافية من البروتين للشعور بالشبع، ولا تنس أن تتناول كميات كبيرة من الماء، واحرص على تناول من كوب إلى 2 أكواب من الماء قبل كل وجبة، وكذلك طوال اليوم، إذا كنت لا ترغب فى ذلك، فجرّب إضافة فواكه أو أعشاب طازجة للنكهة الطبيعية.



الإفطار عبارة عن عصير

خطة أسبوع كامل من الرجيم لإنقاص الوزن اليوم الأول:الإفطار

كوب من عصير الرمان المليء بمضادات الأكسدة، والمعزز للمناعة، والكثير من البروتين لتنشيطك لليوم المقبل.



الغداء

الغداء

تناول البروتين الخالي من الدهون على خبز الحبوب الكاملة، وعدم وضع شريحة أخرى فوقها، هو وسيلة سهلة لخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات.



العشاء

العشاء..

تناول القرنبيط مع الأرز العادى، يتم إضافته مع الخضار، أو إضافة الدجاج أو الجمبرى للحصول على وجبة من البروتين.



إفطار اليوم الثانى

اليوم الثانى:الإفطار

طبق من دقيق الشوفان، مع إضافة شرائح التفاح، والذى يمنحك طاقة لفترة طويلة، ولا يحتوى على سكر مضاف، حيث يحصل على حلاوة عالية من السكريات الطبيعية فى التفاح الطازج.



غداء اليوم الثانى

الغداء

طبق من السلطة من الخضروات، مع إضافة البروتين من الدجاج.

العشاء..

طبق من المكرونة منخفضة الكربوهيدرات، مع صلصة اللبن الزبادي.





اليوم الثالث:

إفطار يوم الثلاثاء

الإفطار

رول البيض مع اضافة الخضروات، والذى يعتبر مثالى للحصول على الطاقة أثناء التنقل.



الخضروات

الغداء..

طبق من الخضار الغني، والزبادى، والفاصوليا البيضاء المخلوطة، والتى توفر القليل من البروتين.



اليوم الرابع

اليوم الرابع:الإفطار..

يُعلب الخبز المحمص الكامل من الرقيق، أو السندويش أو الكعك الإنجليزي مع 2

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ملاعق كبيرة من الجبن الأبيض، وكثير من الطماطم والبصل والأعشاب الطازجة الاختيارية.

الغداء..

يعطي مسحوق الكاري لسلطة الدجاج هذه صبغة صفراء ونكهة، وتوفر البازلاء الخضراء نكهة رائعة من الألياف، استمتع برول أو "الساندوتش الرقيق" منخفض الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة، بع وضع الخضروات النيئة المفضلة لديك.

العشاء..

اصنع بيتزا من الخضروات المختلفة بالإضافات المفضلة لديك.

اليوم الخامس: الافطار..

ساندوتش الإفطار ملئ بالبروتين اللذيذ من البيض مع شريحة لحم أو برجر.

الغداء..

التبولة مشهورة فى الشرق الأوسط، وهى عبارة عن طبق من الحبوب مثل الحمض أو غيره من الحبوب والخضروات مع اضافة البقدونس لجعله وجبة كاملة.



الجمبرى

العشاء..

الجمبرى غني بالبروتين، ولكنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات، يُقدّم الطبق مع القرنبيط، الأرز البني.

اليوم السادس.. الإفطار..

يحتوى الطبق على الكثير من البروتين والدهون الصحية، لا تتردد في الاستمتاع بشريحة واحدة من خبز التوست الكامل الحبوب.



افطار اليوم الرابع

الغداء..

قطعة من التوست مليئة بالخضار، وتعلوها القليل من جبنة فيتا لوجبة غداء صحية.



الاسماك

العشاء..

الحصول على وصفة من الخبز والسلمون والسبانخ السوتيه.



الموز المهروس والفواكه

اليوم رقم 7:الإفطار..

فطائر الموز المهروس مع الفاكهة الطازجة المفضلة لديك.

الغداء..

طبق من شرائح الطماطم والبصل مع التونة



العشاء فى الخليج 365

العشاء

يتم وضع الكوسة وطهيها على النار ويتم وضع البيض المسلوق أسفل الكوسة، في صلصة الطماطم مع الخضار، والبهارات للعشاء الخفيف.