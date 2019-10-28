شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استخراج بطاقات تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين تواصل استقبال طلبات المواطنين بشأن تنفيذ القرار الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب الدخل والمعاش المنخفض وكذلك الأسر الأكثر احتياجا، مثل المستفيدين من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أنه تم التنسيق مع الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين، وذلك لسرعة إصدار البطاقات للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم استخراج بطاقات التموين الجديدة فى مدة لا تتجاوز 21 يوما عمل منذ تقديم الطلب الى مكتب التموين وتسجيله إلكترونيا لا رسالة الى الجهات المختصة لمراجعة البيانات والتأكد من استحقاق صاحب الطلب للدعم وبعدها يتم توجيه البيانات الى الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين الجديدة أو بطاقات الفصل الاجتماعى خلال هذه الفترة.