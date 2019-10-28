شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالأزهر توضح آراء الفقهاء الأربعة فى حكم الصلاة بـ"الجوانتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم الصلاة بالجوانتى؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، وجاء رد اللجنة كالآتى:

لا بأس فى الصلاة بالقفاز (الجوانتى)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة فى المغني: ولا يجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضى: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة.

إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، وقال النووى فى المجموع: وفى وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص فى عامة كتب الشافعي، فالخلاصة أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.