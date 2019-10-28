مصر | اليوم .. مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولى.

والمتهمين هم كل من:

خالد صقر واسامه دويب وعبدالسلام شعيب ومحمد عبدالحكم وجمعه الغنام وعلي عبدالرازق ومحمد ممدوح ومحمد ابوبكر وصبري صلاح ومحمد جبريل ومحمود محمود وزكريا محمود وهشام صبري ومحمود محمود

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.