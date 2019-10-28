مصر | عاجل.. وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما إطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.
ووجه وزير الداخلية بإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ.. كما وجه سيادته القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءه.
وأشاد الوزير بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر.
مشيرًا إلى أن ما شهده من إنضباط فى الأداء الأمنى والروح المعنوية المرتفعه للقوات، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهدًا فى تحمل مسئولياتهم الوطنية، إنطلاقًا من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضارى للدولة المصرية.