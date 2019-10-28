مصر | عاجل.. وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والإرتكازات والأقوال الأمنيه ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، وإطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركه. كما إطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

تفقد محمود توفيق وزير الداخلية، التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمى للإتصالات الراديوية 2019 بنطاق شرم الشيخ، والذى ستنطلق فعالياته اليوم الإثنين بمدينة شرم الشيخ.



ووجه وزير الداخلية بإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ.. كما وجه سيادته القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءه.