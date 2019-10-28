أخبار مصر | الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بحالة الطقس اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، بعد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي ضربت البلاد الأيام الماضية، حيث يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا مائل للبروده ليلًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم انحاء الجمهورية:-
القاهرة 19 27
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أسوان 21 30
وستقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب علي مناطق شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد إيضا، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح شمالية غربية معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم انحاء الجمهورية:-
القاهرة 19 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 19 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 26
بلطيم 20 25
مطروح 18 25
بورسعيد 21 24
دمياط 21 25
الزقازيق 19 26
الإسماعيلية 19 26
السويس 18 26
العريش 19 24
شرم الشيخ 23 29
الغردقة 22 29
مرسى علم 21 28
الفيوم 19 27
بني سويف 18 27
المنيا 17 28
أسيوط 17 29
سوهاج 17 29
قنا 18 29
الأقصر 20 29
أسوان 21 30