أخبار مصر | الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بحالة الطقس اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، بعد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي ضربت البلاد الأيام الماضية، حيث يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا مائل للبروده ليلًا.

وستقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب علي مناطق شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد إيضا، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح شمالية غربية معتدلة.