"الأوقاف" تحتفل بـ" المولد النبوى الشريف" 7 نوفمبر وتكرم شباب ورواد الدعوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف احتفالية المولد النبوى الشريف يوم الخميس 7 نوفمبر المقبل، بحضور كبار المسئولين بالدولة .
ومن المقرر أن تكرم وزارة الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوى الشريف عدد من شباب الدعوة ورواد الدعوة من المحالين للتقاعد ويتسلمون وسام الدولة تقديرا لهم.
يذكر أن الحسابات الفلكية، كشفت أن غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا الثلاثاء 29 أكتوبر، ووفقا للحسابات فسيكون موعد المولد النبوى الشريف السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر، وهذا اليوم عادة ما يكون إجازة للعاملين بالدولة.
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