شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة والسن وعدم ممارسة الرياضة.. عوامل تقودك للإصابة بسكر النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإتحاد الفيدرالى للسكر، إن هناك عدد كبير من الاشخاص فى العالم مصابين بداء السكرى، 9 من كل 10 منهم لا يعرفون حتى أنهم مصابين بالمرض، يمكن أن يصاب العديد بداء السكرى بالنوع الثانى من السكري، في غضون 5 سنوات من مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر.



مرض السكر وعوامل الخطر

من المهم أن تتعرف على الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الاتحاد الدولى للسكر، إن الإصابة بداء السكرى تعنى أن مستويات السكر فى الدم لديك أعلى من المعتاد، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفى لتشخيص مرض السكرى، يمكن أن تؤدى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر إلى الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، أو مرض السكر من النوع الثانى، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكرى.

Advertisements



مرض السكر

وأشار إلى أنه مع مرض السكري من النوع 2، لا يمكن لجسمك استخدام الإنسولين بشكل صحيح (هرمون يساعد على وصول الجلوكوز إلى خلايا الجسم)، كما يمكن أن تصاب بمرض السكري من النوع 2 في أى عمر، لكنك معرض لخطر أكبر إذا كنت أكبر سناً، أو تعانى من السمنة، أو لديك تاريخ عائلي من مرض السكري، أو لا تمارس النشاط البدني، أو امرأة مصابة بسكري الحمل.

سكر الحمل هو نوع من مرض السكري يصاب به بعض النساء عند الحمل، حتى إذا انخفضت مستويات السكر في دم المرأة بعد ولادة طفلها، فهي أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

وأوضح أنه مع مرض السكري من النوع الأول، لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين، لذلك تحتاج إلى تناول الأنسولين كل يوم، داء السكري من النوع 1 أقل شيوعا من داء السكري من النوع 2، حوالي 5٪ من المصابين بداء السكري لديهم النوع 1 حاليًا، لا أحد يعرف كيفية الوقاية من داء السكري من النوع الأول.