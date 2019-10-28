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شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يهدي أسرة السادات درع المحافظة بمناسبة افتتاح استراحة وادي الراحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جمال السادات «نجل الرئيس الراحل الزعيم محمد أنور السادات» بمكتبه بشرم الشيخ، حيث قدم للمحافظ الشكر على إحيائه ذكرى الزعيم الراحل السادات بتطوير استراحة الرئيس السادات بوادي الراحة بسانت كاترين.
وكان المحافظ قد قام بافتتاح تطوير الاستراحة خلال انعقاد ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذي عقد بسانت كاترين في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، بحضور وزراء الأوقاف، التموين، الآثار، السياحة، الثقافة، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين في الخارج والتنمية المحلية.
وقام المحافظ بإهداء درع باسم أسرة الزعيم الراحل «وسي دي» بافتتاح وتطوير الاستراحة، وأيضا فيلم استرداد سانت كاترين، ومفتاح مدينة شرم الشيخ كرمز تكريما له، و«شال بدوي» لجيهان السادات وزوجته.
وقدم جمال السادات الشكر للمحافظ لاهتمامه باستراحة السادات، ووعد بزيارة لمدينة سانت كاترين في القريب العاجل يقوم خلالها بتفقد الاستراحة وزيارة لدير سانت كاترين.
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