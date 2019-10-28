شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على كنز يخفي ورائه أسرارا كبيرة بمثلث حلايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تتوقع البعثة الأثرية الروسية أن تعثر على كنز أسرار يمثل تلك الخطورة والأهمية، حينما كانوا يقتفون أثر عمال مناجم الذهب والباحثون عن الثراء السريع.

تعمل البعثة الأثرية الروسية في موقع «دراهيب» الأثري، على الحدود السودانية المصرية بالقرب من مثلث حلايب.

وتقترب البعثة الأثرية الروسية من بداية موسمها الثالث، لتكتشف أنها وقعت على واحد من أهم المواقع الأثرية في التاريخ، والذي يخفي ورائه أسرارا كبيرة، بحسب موقع «سبوتنيك» الروسي.

ويقع موقع «دراهيب» في منطقة وادي العلاقي، أحد أشهر الأماكن تاريخيا في التنقيب عن الذهب في السودان، وذلك على بعد خمسة كيلومترات من مثلث حلايب، وفرضت عليه السلطات السودانية حماية واسعة النطاق، بعدما تردد عليه الكثير من طلاب الثراء السريع، الباحثين عن الذهب.

لكن البعثة الأثرية، عثرت على ما هو أهم وأغلى من الذهب، ألا وهي أسرار من قبل عصور الفراعنة وحتى العصور الوسطى بعد الفتح العربي.

كنز أسرار بالقرب من مثلث حلايب

موقع دراهيب

ويقول كرول أليكسي ألكسندروفيتش، المدير الميداني للبعثة الروسية، والباحث في معهد البحوث ومتحف الأنثروبولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، في مقابلة مع «سبوتنيك»: «يقع موقع دراهيب الأثري في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان عند منابع وادي العلاقي على مسافة 400 كم. ويبعد عن النيل ما يقرب من 200 كم من ناحية البحر الأحمر».

وتابع: «يشمل الموقع الأثاري: قلعتين، قرية، المقبرة الجنوبية، المقبرة الشمالية، بيوت عمال مناجم الذهب، ومناجم الذهب التي تعود للعصور الوسطى والقديمة».

وأرجع الأثري الروسي اختيار ذلك الموقع تحديدا، لتلك البعثة: «الآثار الواقعة بالقرب من العمران إما أن تستكشف أو يدمرها. لكن المناطق التي يصعب الوصول إليها لا تزال تحتوي على مواقع أثرية لم يدرسها العلماء».

وأضاف «هذا بالضبط ما حدث مع دراهيب. فعلى الرغم من أنه موقع أثري من الدرجة الأولى نظرا لأهمية المعلومات التاريخية التي سيتم الحصول عليها في عملية دراستها، فإنه لم يدرس تقريبا».

واستمر «السبب في ذلك هو أنها تقع في عمق الصحراء النوبية ومن الصعب الوصول إليها».

وأشار أليكسي كرول إلى أنه رغم صعوبة الحصول على تصاريح عمل في تلك المنطقة، إلا أن البعثة الروسية لم تواجه مشكلة في الحصول على تصاريح العمل.

لكنه عاد وقال: «نحن نشعر بالأمن لأن حرس الحدود السوداني يوجد بالجوار، ونشعر بالأمان على الموقع بأنه لن يتم سرقته من الباحثين عن الذهب الذين يجوبون بشكل نشط الصحراء النوبية».

وكانت السلطات السودانية، قد عينت حراسة خاصة على موقع «دراهيب» منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بعدما ازدادت وتيرة اقتحامه منذ قبل الباحثين عن الذهب.

وتحدثت هيئة الآثار السودانية عن وجود تعديات غير قانونية من شركات تعدين على الموقع، بالإضافة إلى وجود بعض الشركات التي كانت تدعي أنها بعثات أثرية لكنها في الأصل كانت تبحث عن الذهب، وفقا لما ذكره موقع «دابنجا» السوداني.

كنز أسرار بالقرب من مثلث حلايب

بعثة سوفيتية

وتحدث المدير الميداني للبعثة الروسية، أن روسيا مهتمة بمنطقة «وادي العلاقي» منذ عهد الاتحاد السوفيتي، حيث كانت البعثة النوبية لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي سابقا، تعمل مع اليونيسكو، على دراسة الآثار التي سقطت في منطقة الفيضان، بسبب بحيرة ناصر، أثناء بناء السد العالي في أسوان جنوبي مصر.

وأوضح أليكسي كرول أن «العلماء السوفييت تمكنوا حينها من دراسة العديد من المعالم الأثرية المهمة على ضفاف النيل، على سبيل المثال، الأماكن التي عاشت فيها الأسرة الأولى حور داود، والتي على الأرجح كانت أحد العوامل المثرة في طريق حركة البضائع من أفريقيا إلى مصر».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، تم استكشاف مجرى النهر الذي حدث له جفاف في وادي العلاقي وكان على عمق 100 كم، تم أيضا اكتشاف العديد من النقوش على الجبال الممتدة على طول مجرى النهر والتي تركها المشاركون في البعثات التي أتت في الماضي إلى هنا لاستخراج الأحجار الثمينة، والأهم، الذهب».

واستطرد «يعتقد أن واحدة من قرى عمال مناجم الذهب تقع في دراهيب، وتم استخراج الذهب في وادي العلاقي، أثناء حكم الدولة البطلمية في مصر، والتي تأسست بعد وفاة الإسكندر الأكبر».

وتقع منطقة وادي العلاقي بالقرب من نهر جاف كبير، كان ينبع من تلال البحر الأحمر وخاصة جبل علبة ويصب في الجزء الجنوبي من وادي النيل في مصر، وبعد بناء السد العالي وامتلاء بحيرة ناصر بالمياه عام 1967 دخلت المياه وادي العلاقي، وأصبح جزءا من البحيرة ونتيجة انخفاض منسوب المياه في السنوات الأخيرة بالبحيرة انحسرت المياه عن جزء كبير من هذا الوادي، حيث تتوافر فيه الخضرة وترعى الحيوانات فيه صيفا وعلى تلال البحر الأحمر شتاء، وهناك نموذج ملائم من التنمية يتمثل فـي تشجير المنطقة بأشجار السنط، وكذلك استخدام المياه الجوفية في الـري، وتبعد محمية وادي العلاقي عن العاصمة المصـرية 950 كم.

ويوجد في وادي العلاقي أكثر من 12 منجما من الذهب، تم حفره من قبل الفراعنة الأجداد ولازالت قائمة ومفتوحة.

كنز أسرار بالقرب من مثلث حلايب

الفتح العربي

وتطرق الأثري الروسي إلى أن الوضع بالنسبة لوادي العلاقي ومنطقة دراهيب، تغير كثيرا بعد الفتح العربي، وتحديدا في الفترة ما بين القرن التاسع والقرن الإثنى عشر، التي كانت ذروة ازدهار المنطقة تاريخيا.

وأوضح بقوله «تم إرسال حملة عسكرية أثناء حكم ابن طولون في الصحراء النوبية، لقمع القبائل المحلية التي سرقت القوافل الغنية المحملة بالبضائع من ميناء عزب البحري على البحر الأحمر إلى أسوان، وعرقلت سفر الحجاج من بلدان المغرب العربي وإسبانيا الإسلامية ومصر المتجهة إلى الحج».

وأردف «بالفعل تم السيطرة على هذه القبائل، وبدأ إنتاج الذهب بشكل لم يسبق له مثيل في منطقة وادي العلاقي، وهو ما جعل الناس الراغبين في الثراء السريع يهرعون من جميع أنحاء الخلافة إلى المنطقة».

واستمر «منذ ذلك الحين أصبح مركز التنقيب عن الذهب هو مدينة العلاقي، دراهيب حاليا».

وتطرق عدد كبير من المؤرخين العرب إلى منطقة وادي العلاقي، حتى أن اليعقوبي، المؤرخ الجغرافي العربي الشهير في القرن التاسع، في كتابه «البلدان» قال: «من أراد المعادن، معادن التبر (الذهب) خرج من أسوان إلى موضع يقال له الضيقة بين جبلين، ثم البويب، ثم البيضية، ثم بيت ابن زياد، ثم عذيفر جبل الأحمر، ثم جبل البياض، ثم قبر أبي مسعود، ثم عفار، ثم وادي العلاقي».

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وتابع «كل هذه المواضع معادن التبر (الذهب) يقصدها أصحاب المطالب، ووادي العلاقي كالمدينة العظيمة به خلق من الناس وأخلاط من العرب والعجم، أصحاب المطالب وبها أسواق وتجارات وشربهم من آبار تحفر في وادي العلاقي، وأكثر من بالعلاقي قوم من ربيعة من بني حنيفة من أهل اليمامة، انتقلوا إليها بالعيالات (الأطفال) والذرية (الأسرة)».

كما قال المؤرخ الطبري في كتابه «تاريخ الرسل والملوك»: «وفي بلاد البجة (وادي العلاقي) معادن ذهب فهم يقاسمون من يعمل فيها، ويؤدون إلى عمال السلطان في مصر عن معادنهم أربعمائة مثقال تبر (ذهب)، قبل أن يطبخ ويصفى».

وذكر كذلك المؤرخ المسعودي في كتابه «مروج الذهب»: «البجة تحمي مناطق المعادن، وإليها يؤدي الخفارات من يرد إلى حفر الزمرد».

وقال كذلك المؤرخ ابن سليم في كتابه «أخبار النوبة»: «أول بلد البجة من قرية تعرف بالخربة من معدن الزمرد في صحراء قوص، وبين هذا الموضع وبين قوص ثلاث مراحل... وبلدانهم كلها معادن، وكلما تصاعدت كانت أجود الذهب وأكثر… والبجة لا تتعرض لعمل شيءٍ من هذا المعدن.»

كما قال الإدريسي في كتابه «صفة المغرب»، ما يفيد أن البجة (سكان وادي العلاقي) كانوا يحتكرون بعض مناطق التعدين، ربما لأن العمل فيها لا يحتاج إلى حفر ويتطلب فقط المعرفة التامة بالمنطقة.

وتابع «ذكر أنهم كانوا يقومون بالبحث عن الذهب في بعض المناطق الرملية في صحراء وادي العلاقي في أول ليالي الشهر العربي وآخره، فكانوا يذهبون إلى تلك الرمال ليلاً فإذا أبصر أحدهم التبر يضيء علّم على موضعه علامة يعرفها وبات هنالك فإذا أصبح عمد كل واحد منهم إلى علامته في كوم الرمل، الذي علم عليه ثم يأخذه ويحمله معه على نجيبه فيمضي به إلى آبار هنالك، ثم يقبل على غسله بالماء في جفنة عود فيخرج التبر منه، ثم يؤلفه بالزئبق ويسبكه بعد ذلك فما اجتمع لهم منه تبايعوه بينهم واشتراه بعضهم من بعض، ثم يحمله التجار إلى سائر الأقطار وهذا شغلهم دأباً لا يفترون عنه ومن ذلك معايشهم ومبادئ مكاسبهم وعليه يعولون».

وأوضحت الباحث السوداني دكتور أحمد إلياس حسين، في دراسته التي نشرها موقع «النيلين» السوداني: أن «القبائل العربية بدأ في استغلال تلك المناجم في أول القرن الثالث الهجري، التاسع الميلادي، خاصة منذ دخول محمد بن يوسف الحسني الأخيضر من اليمامة لأرض المعدن في آلاف كثيرة من ربيعة، لخلافات وحروب نشبت هناك. وتمكنوا من التغلب على من دخلها قبلهم من قبائل الحجاز، لتتزاوج في العلاقي قبائل ربيع ومضر».

كنز أسرار بالقرب من مثلث حلايب

آثار العلاقي

وتحدث المدير الأثري الروسي أن دراهيب لا تزال محتفظة بآثارها المعمارية بشكل كبير.

وقال أليكسي كرول: «في وسط العلاقي نجد القلعة، ليست كبيرة، لكنها محمية بجدران قوية ربما يصل ارتفاعها إلى 11 مترا».

وتابع «على الرغم من أن جزء منها مغطى بالرمل، ويقع مدخل القلعة في برج، وتم بناء الأبراج في أربعة أركان، وعلى مقربة من القلعة يوجد مبنى أخر، يعتقد أنه كان بمثابة خان (مكان استضافة) للتجار العابرين حيث يمكنهم ترك بضائعهم أو مبنى إداري للاحتفاظ بالوثائق الخاصة بالمنطقة».

واستمر «على الجهة المقابلة للقلعة والخان من الوادي تقع المدينة نفسها. الآن أصبح الشارع مرئيا بوضوح، وحاليا يظهر بوضوح الشارع الذي يقسم المدينة لجزئين وعلى جانبيه المنازل».

وواصل «أما في الوسط، يوجد أكبر مبنى في المدينة، حيث تم سد النصف الشرقي من خلال الأقواس وفي منتصف الجدار الشرقي كان هناك انحناء. ويعتقد أنه كان مسجد لتأدية صلاة الجمعة، والانحناء في منتصف الجدار هو المحراب».

وتحدث المدير الميداني للبعثة الأثرية الروسية عن خطط البعثة المستقبلية، بقوله: «في الموسم المقبل، والذي سيستمر لمدة شهر ونصف، نعتزم مواصلة دراسة المبنى 3، أو المسجد كما اسميناه، لأنه لا يوجد أدلة حتى الآن أنه كان مسجدا. وبالتوازي مع الحفريات، سنبدأ العمل على تدعيم وتقوية الجدران ومحاولة إعادة بناء الأعمدة المنهارة. وأساس الخطة الموضوعة، بعد الانتهاء من الحفريات، سنقوم بإعادة بناء ثلاثي الأبعاد للمسجد. ومن أهدافنا، أن يكون هناك متحف، والذي له أهمية كبيرة لدراسة العمارة الدينية الإسلامية».

وأردف «بالإضافة إلى ذلك، سنبدأ العمل على دراسة القلعة والخان. حيث سيمكننا تحديد العمر التاريخي لتلك المواقع، على أساس تحليل المواد الخزفية، الموجودة فيها، كما سيتم إجراء دراسة معمارية وهندسية كاملة للقلاع من أجل وضع خطة لترميمها، والتي سنجريها بالتوازي مع الأعمال الأثرية. ومع ذلك، قبل بدء أعمال الحفر، يجب تقوية الجدران، حيث قد ينهار بعضها، خاصة داخل المباني، مما يشكل تهديدا لعلماء الآثار. كما يجب الحفاظ على القلاع للأجيال القادمة».

كنز أسرار بالقرب من مثلث حلايب

موقع بعيد

وأشار الأثري الروسي إلى أن الأثريين في تلك المواقع يعيشون في «الخيام»، حيث المناخ الصحراوي يجعل الحياة في الخيمة مريحة. الليالي دافئة بما فيه الكفاية، ويمكنك النوم في كيس للنوم في الشارع على الرمال، والتمتع بالسماء المرصعة بالنجوم الرائعة.

وأضاف «لكن المشكلة الرئيسية التي كما كنت أتوقع يجب أن نواجهها في الصحراء هي إيجاد الماء، لكن لحسن الحظ، تعمل شركة سودانية للتنقيب وإنتاج الذهب في مكان قريب، وتزودنا بالمياه».

وأوضح المدير الميداني للبعثة الأثرية الروسية أنهم يعملون في تلك المنطقة بمفردهم، حيث تقع أقرب بعثة أثرية على بعد يومين تقريبا منهم.

التراث العالمي

وقال أليكسي كرول إنه بمجرد ما رأى ممثل اليونسكو في السودان، صور مواقع «دراهيب» الأثرية والكنوز الحقيقية التي عثرنا عليها، لا كنوز الذهب، طالب على الفور في البدء في عملية إدراجها في قائمة التراث الثقافي.

وتابع «نناقش حاليا هذه المسألة، وإمكانية إدراج مواقع دراهيب الأثرية في قائمة التراث الثقافي».

وأشارت البعثة الروسية إلى أنها بحاجة إلى المزيد من التمويل الدولي، لأعمال الترميم والأبحاث التي ينبغي أن تكون على مستوى عال من الاحترافية.

وقال أليكسي كرول إنه إذا ما رغبت أي جهة في تمويل مشروع البعثة، يمكنها أن تتواصل عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]».

وتعد منطقة «وادي العلاقي» واحدة من أكثر المحميات الطبيعية في العالم غناء بمختلف أنواع التراث الطبيعي، حيث يوجد بها حوالي 92 نوعا من النباتات دائمة الخضرة والحولية، مثل الكلخ والحنظل والسينامكي والسواك وغيرها.

كما يوجد بها 15 نوعا من الثدييات مثل: الجمال والماعز والحمار البري والغزلان والضباع وغيرها.

ويعيش في وادي العلاقي حوالي 16 نوعا من الطيور المقيمة مثل: الحباري والصقور والحجل والرخمة والعقاب والبط والنعام وغيره.

ويوجد بها قرابة 42 محجرا تضم الرخام والجرانيت، والتلك، والكوارتز، الجابرو والإنديزيت والسربنتين والحجر الرملي النوبي، بها تراكيب نادرة وتتوافر بها أحجار الزينة ومواد البناء والمعادن الاقتصادية الهامة.

وتتمنى البعثة الروسية، أن يهتم المجتمع الدولي بالكثير من الآثار المنسية، وأن يهتم الكثير من الناس بتلك المواقع الأثرية الهامة في تاريخ البشرية، والتي ينبغي أن يتم الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.