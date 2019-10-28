شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتابع تأمين فعاليات المؤتمر العالمى للإتصالات الراديوية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بجولة ميدانية بنطاق شرم الشيخ تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمى للإتصالات الراديوية 2019، والذى ستنطلق فعالياته الإثنين 28 الجارى بمدينة شرم الشيخ، حيث تابع الوزير عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركه، كما اطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التي تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءة.

وأشاد السيد الوزير بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر، مشيرا إلى أن ما شهده من انضباط في الأداء الأمنى والروح المعنوية المرتفعه للقوات، يؤكد على أن رجال الشرطة لا يألون جهدا في تحمل مسئولياتهم الوطنية، إنطلاقا من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضارى للدولة المصرية.

وزير الداخلية يتابع تأمين فعاليات المؤتمر العالمى للإتصالات الراديوية