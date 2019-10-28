شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سد الروافعة بشمال سيناء يحتجز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعتبر سد الروافعة هو الحاجز لمياه الأودية التى تصب فى مجرى وادى العريش.

وجاء فى بيان الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، أنه تم تشكيل لجنة من مهندسي الإدارة متحدين مع مندوب من معهد الموارد المائية للمرور على منشآت الحماية لتقييم سدود الحماية بالإدارة، وكميات المياه التى خلفتها الأمطار، وضم الفريق من المهندسين كلا من خالد الاباصيرى وعبدالرازق صالح و محمد محمد زينهم مندوب المعهد توجهوا لسد الروافعة بوسط سيناء، و اتضح ملء بحيرة السد عن آخرها بالمياه بسعة تخزينية 5.3 م2 وفاضت مياه الأمطار من مفيض السد إلى مجرى وادى العريش فى اتجاه مدينة العريش الأمر الذى قررت معه اللجنة العودة لمتابعة سير المياه فى وادى العريش، وإخطار الجهات المعنية باتخاذ اللازم.

وتابع البيان، أن المياه وصلت إلى مدينة العريش فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء ومرت بسلام فى مجرى وادى العريش، الذى تم حمايته وتهذيبه بمعرفة الإدارة سنة 2010 فى اتجاه المصب والأمور مستقرة تماما بوادى العريش حتى ساعته.



سد الروافعة بشمال سيناء



سد الروافعة بشمال سيناء



سد الروافعة بشمال سيناء