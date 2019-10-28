6 معلومات عن استعدادات هيئة الطرق والكبارى لمواجهة الأمطار والسيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة هيئة الطرق والكبارى لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول المحتملة على مدار الشهور المقبلة، من أجل سرعة فتح الطرق حالة سقوط السيول. 1ـ تم نشر فرق صيانة على مستوى مختلف مناطق الهيئة بالجمهورية. 2ـ فرق الصيانة مزودة بمعدات لكسح وشفط المياه. 3ـ هيئة الطرق أصدرت تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار. Advertisements 4ـ فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار. 5ـ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية فى حالة سقوط السيول. 6ـ يتم رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق فى حالة إغلاق أى طريق بسبب تراكمات المياه .

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