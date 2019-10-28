شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: داعش أحيل للمعاش بعد مقتل البغدادي.. وقواعد اللعبة تغيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن مقتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، يعني أنه سيتم تغيير أوراق اللعبةن خاصة وأن من أطلق العفريت من داخل العلبة وجد أنه لم يستطع التحكم فى هذا العفريت، فترتب على ذلك انتشار الفكر الداعشى بقوة فى أمريكا وأوروبا وأصبح عدد كبير من الشباب المسلم فى الغرب أعضاء فى داعش.

وقال ثروت الخرباوى فى تصريح لليوم السابع، إنه إذا أردت أن تعرف مدى تأثير الدواعش في مناطق لم ترد فى بال أحد فانظر إلى انتشارهم في نيو جيرسى وكاليفورنيا وشيكاغو ، وانظر إلى انتشارهم في البرازيل، ولندن وإسبانيا وكندا وأستراليا، بل أن بعض الدواعش كانوا من ديانات أخرى وأسلموا على خلفية داعشية ورأينا من جنودهم شخصيات كندية وأسترالية .

وأوضح الخرباوى، أن قواعد اللعبة فى منطقتنا تغيرت، والصراع العالمى على الغاز جعل القوى العالمية تظهر بوجهها المكشوف، ولذلك انتهى اللعب مؤقتا بورقة داعش كما انتهى من قبل اللعب بورقة القاعدة، ولكن هذا يعنى شيئا واحدًا وهو أنه تم إحالة داعش للمعاش لحين حدوث مستجدات جديدة، فأوراق اللعبة لا يتم الاستغناء عنها بشكل نهائي.