شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية خلال جولته بشرم الشيخ: انضباط فى الأداء الأمنى وروح معنوية مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جولة ميدانية بنطاق شرم الشيخ تفقد خلالها التجهيزات والإستعدادات التى إتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمى للإتصالات الراديوية 2019 .. والذى ستنطلق فعالياته الإثنين بمدينة شرم الشيخ .

وتابع وزير الداخلية عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والإرتكازات والأقوال الأمنيه ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة ، وإطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركه ..كما إطمأن سيادته على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

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ووجه وزير الداخلية بإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء ، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ.. كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءه.

وأشاد الوزير بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر ، مشيراً إلى أن ما شهده من إنضباط فى الأداء الأمنى والروح المعنوية المرتفعه للقوات، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهداً فى تحمل مسئولياتهم الوطنية ، إنطلاقاً من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضارى للدولة المصرية.