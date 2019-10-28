أخبار× 24 ساعة.. التعليم تعفى أبناء العاملين السابقين بالوزارة من المصروفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

استقبال تظلمات أصحاب البطاقات بمكاتب التموين حتى نهاية الأسبوع الجارى.. التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة بيانات المتظلمين إليكترونيا.. ودخول فئات جديدة من مستحقى الدعم ضمن منظومة المقررات التموينية

السكة الحديد: إتمام أول مشروع لتحديث نظام الإشارات نهاية 2020.. المشروع يشمل خط القاهرة ـ الإسكندرية بالكامل ويرفع معدلات الأمان بتكلفة 1.560 مليار جنيه.. يسمح بالتحكم فى مسير القطارات آليا عن طريق غرفة مراقبة.

صور.. النقل: الدائرى الأوسطى يضم 16 حارة مرورية لتخفيف الضغط على شبكة الطرق

التعليم تعفى أبناء العاملين السابقين بالوزارة من المصروفات الدراسية

المدارس تبدأ إرسال جوابات إنذار لطلاب الثانوية العامة المتجاوزين نسب الغياب

31 أكتوبر نهاية المهلة المحددة لاستكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

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الزراعة: لجان متخصصة لمتابعة محصول قصب السكر لزيادة الإنتاج

جهاز مرفق الكهرباء ينشر شروط صحة محضر سرقة التيار.. اعرف التفاصيل

وزير الرى يعقد اجتماعا مع رئيس مصلحة الرى للوقوف على استعدادات موسم الشتاء

"الرى" تعلن الطوارئ بجميع محطات رفع المياه.. وتؤكد: مستعدون لنوة المكنسة

الأوقاف: إطلاق 4 دورات تأهيلية متتالية لـ 560 إماما جديدا

الأوقاف تفتح باب التقديم للدعاة المتميزين للعمل فى المساجد الكبرى