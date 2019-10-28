شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: دورة تدريبة حول أهم أمراض القمح والطماطم والبطاطس وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورات تدريبة مكثفة حول" أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية خاصة، القصب، القمح، والطماطم، والبطاطس، والطرق الجيدة فى علاجها لزيادة الإنتاج .

وقال الدكتور أشرف خليل ، مدير معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات " الخليج 365 "، إن هناك دورات مكثفة بجميع المحافظات حول اهم امراض المحاصيل الزراعية الشتوية ،اخرها حاليا بسوهاج وتنهى الخميس المقبل تتناول أهم الأمراض التى تصيب محصول القمح - ومحصول قصب السكر وطرق المكافحة، بالإضافة الى أهم أمراض محصول البصل وطرق الوقاية والعلاج، أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل البقولية - أهم الأمراض التى تصيب الطماطم و البطاطس وطرق المكافحة.

فيما أكد تقرير معهد بحوث امراض النبات بمركز البحوث الزراعية، أن الدورات التدريبة والبرامج التوعوية، تشمل الفئات المستهدفة من التدريب هم أخصائى المكافحة والارشاد والمحصول بالمديرية وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم أمراض القمح وقصب السكر والبصل والثوم والبقوليات والطماطم والبطاطس.