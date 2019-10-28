شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض: التسجيل فى دبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات 20 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، رئيس الإدارة المركزية للتمريض، عن بدء التسجيل والحجز فى دبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات، يوم الأربعاء 20 نوفمبر المقبل، على أن تستمر مدة الدراسة 12 شهرا، بمعدل 180 ساعة.

وأوضحت النقابة، أنه يتم منح الدارس شهادة معتمدة من النقابة العامة للتمريض، ويمكنه استخراج كارنيه اخصائى مكافحة عدوى للأخصائيين، واستخراج كارنيه حاصل على دبلومة مهنية لمكافحة العدوى للفنين، بتكلفة 6 آلاف جنيه، يمكن سدادها على 3 دفعات.

وأشارت النقابة، أن الفئات المستهدفة من التدريب، الحاصلين على بكالوريوس التمريض، والحاصلين على معهد خمس سنوات، ودبلوم ثلاث سنوات تمريض، والأطباء".