"القاهرة 27".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

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الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30