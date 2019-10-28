بقيادة الجيش الثاني الميداني.. القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية وذلك بقيادة الجيش الثاني الميداني، والتي تأتى بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الاحتفالية بكلمة قائد الجيش الثاني الميداني، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب الطلائع المشاركين بالاحتفالية، والتي تتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن الجيش الثاني الميداني ودوره في حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب بشمال سيناء، كما تم تنفيذ فقرات غنائية واستعراضية قدمها مجموعة من طلاب الإدارة المركزية للطلائع والتي جسدت فرحة الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر والملاحم البطولية خلال معارك العزة والكرامة.

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كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن مدى فخر الشباب المصري بالدور العظيم والأداء المشرف للقوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره بالإضافة إلى مساهمتها بالتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع في إقامة المشروعات التنموية العملاقة.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى أبناء وشباب الوطن من مختلف الأعمار باعتبارهم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.

وفي نهاية الاحتفالية، قام وزير الشباب والرياضة، يرافقه قائد الجيش الثاني الميداني وقائد قوات الدفاع الشعبي بتكريم عدد من طلاب الطلائع وعدد من المشاركين في الاحتفالية.

شارك في الاحتفالية أعضاء من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من نزلاء دور الأيتام بمحافظة الإسماعيلية وعدد من طلبة جامعة قناة السويس وعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني.