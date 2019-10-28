لحل مشكلات القطاع.. اجتماع مرتقب بين "غرفة السياحة ومصلحة الضرائب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تعقد اللجنة المشتركة الدائمة المشكلة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث عدد من المشكلات العالقة بين شركات السياحة والمصلحة لإيجاد حلول قانونية لها.

وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الفترة الحالية تشهد تنسيقًا غير مسبوق بين قطاع السياحة بشكل عام وغرفة الشركات على وجه الخصوص ومصلحة الضرائب المصرية، موجهًا الشكر للمصلحة ورئيسها وجميع قياداتها على روح التعاون البناء التي تحكم عمل المصلحة في ظل دعم وتفاهم كبير من وزير المالية الدكتور محمد معيط ومساندته للكيانات الوطنية دون التخلي عن حقوق الدولة.

وأضاف "الشاعر"، في بيان اليوم، أن التعاون المتبادل بين الغرفة والمصلحة أثمر عن عدة قرارات هامة كان أخرها ما شهدته الندوة التي أقيمت مؤخرًا بين الغرفة والمصلحة في حضور عدد كبير من شركات السياحة خاصة العاملة في السياحة المستجلبة، ورئيس وقيادات المصلحة ورؤساء الاتحاد والغرف السياحية وأعضاء مجالس إداراتها وصدور قرارات تساهم كثيرًا في التيسير على شركات السياحة.

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وأشار إلى أن ثمرة هذا التعاون الوصول إلى بروتوكول لتبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة وتشكيل اللجنة المشتركة الدائمة بين المصلحة والغرفة، مؤكدًا أنه فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين فأن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانئ والمطارات انطلاقا من أنه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة.

من جانبه، أعلن أسامة عمارة أمين عام الغرفة، أنه سيتم مخاطبة شركات السياحة في أسرع وقت لتجميع كافة المشكلات لعرضها على اجتماع اللجنة المشتركة لدراستها ووضع حلول عاجلة لها ليكون موقفها الضريبي سليم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة كافة مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل، ورسم التنمية أيضا.

وبدوره، وجه فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة، الشكر لرئيس مصلحة الضرائب على وعده بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية للحجز التنفيذي على شركات السياحة إلا بعد الانتهاء من دراسة المشكلة، موضحا أنه وفقا لطلب رئيس مصلحة الضرائب فسيقوم اتحاد الغرف السياحية بعرض مذكرة بهذه المشكلات مرفق بها كافة المستندات، والأحكام الصادرة بشأنها ليتم دراسة هذا الموضوع والوصول لحلول.

وأشار "سعيد"، إلى أن قطاع السياحة مر بظروف صعبة، وهناك العديد من المشكلات التي لم يتم فيها الوصول لحلول حتى الآن ومن ضمنها ضريبة رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي، والحجوزات على شركات السياحة.