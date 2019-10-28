"لحقوا العربيات قبل ما تتفحم".. 15 دقيقة في مواجهة جحيم معرض سيارات المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

الثانية عشرة بعد منتصف الليل، هدوء يسود الأجواء بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، حركة المارة في تراجع مع دخول ساعات الليل المتأخرة من يوم الاثنين، لكن أدخنة كثيفة تلاها ارتفاع ألسنة اللهب من أحد العقارات بددت تلك الحالة.

بلاغ تلقاه مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في معرض سيارات بتقاطع شارعي أحمد عرابي والرشيدي.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قطاع الإطفاء.

فرضت قوات الشرطة النظامية طوقًا أمنيًا بمحيط العقار محل البلاغ، وسط انتشار رجال مرور الجيزة لتسيير حركة السيارات.

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فور وصول رجال الإطفاء، جرى تقسيمهم إلى مجموعات عمل، هرع فريق الإنقاذ إلى إخلاء معرض سيارات أسفل العقار، وتم إخراج سيارتين قبل أن تمتد إليهما النيران، وعمد رجال الدفاع المدني إلى منع وصول الحريق إلى الشقق السكنية في الأعلى.

في أثناء عمل رجال الحماية المدنية، فطن قائد القوات إلى وجود مطعم شهير مجاور لموقع الحريق، فوجه بسرعة محاصرة ألسنة النيران قبل امتدادها إليه بينما يكافح الباقون ألسنة النيران التي التهمت المكاتب الخشبية داخل المعرض.

15 دقيقة من العمل الجاد كللت بنجاح لدى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات لتبدأ عملية التبريد لضان عدم تجدده مرة أخرى.

المعاينة الأولية كشفت عن أن الحريق نشب في لافتة إعلانية خاصة بمعرض سيارات على مساحة 100 متر، وامتد إلى الداخلي إلا أن سرعة وصول رجال الحماية المدنية حالت دون تفحم السيارات، واحترق جزء من "كبود" سيارة خلف المعرض.

بمرور الوقت عادت الأمور إلى نصابها، وتوجه قاطنو العقار وصاحب المعرض بالشكر إلى رجال الحماية المدنية لسرعة استجابتهم للبلاغ عبر شرطة النجدة، وانتدب اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، فريقًا من المعمل الجنائي للمعاينة.​